20 Minutes avec agences

Il se sera exprimé pendant plus de 15 heures debout dans l’hémicycle. Le sénateur démocrate américain de l’Oregon, Jeff Merkley, a mis fin ce mercredi matin à son discours fleuve entamé la veille. Comme les règles du Sénat le lui permettent, l’élu de 60 ans avait commencé à parler peu avant 19 h (heure locale) mardi, sans que personne ne puisse lui couper la parole.

Il entendait protester contre la confirmation du juge conservateur Neil Gorsuch à la Cour suprême, plus haute instance judiciaire des Etats-Unis. La minorité démocrate est presque unanimement opposée à cette nomination, tandis que les républicains sont déterminés à confirmer Neil Gorsuch au neuvième siège, resté vacant depuis la mort d’Antonin Scalia en février 2016.

Thank you for your support as I held the floor for the past 15.5 hours. I won't stop fighting for our #WeThePeople democracy. #StopGorsuch