ARMEE François Hollande salue «le sacrifice de ce soldat français tué dans l’accomplissement de sa mission»…

Un soldat patrouille au Mali. - SIPA

Un soldat français a été tué au Mali dans un « accrochage avec des terroristes », a annoncé ce jeudi matin l’Elysée. « Le Président de la République a appris avec une grande tristesse la mort la nuit dernière au Mali d’un caporal-chef du 6e régiment du génie d’Angers à la suite d’un accrochage avec des terroristes lors d’une opération dans le sud-est de ce pays. », précise le communiqué de l’Elysée.

Le ministère de la Défense a précisé que le caporal-chef Julien Barbé a été mortellement blessé par des tirs alors que son détachement intervenait après l'attaque d'un véhicule blindé léger par un engin explosif qui a fait deux blessés légers.

Dans un communiqué, François Hollande a « salué le sacrifice de ce soldat français tué dans l’accomplissement de sa mission pour la défense de notre pays et la protection de nos concitoyens » et «adressé ses sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses frères d’armes, et les assure de la pleine solidarité de la Nation dans ces moments douloureux».

