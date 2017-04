Monde

Un soldat français patrouille dans Kidal, au Mali, le 27 juillet 2013. - Rebecca Blackwell/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

Un soldat français a été tué au Mali dans un « accrochage avec des terroristes », a annoncé ce jeudi matin l’Elysée. « Le Président de la République a appris avec une grande tristesse la mort la nuit dernière au Mali d’un caporal-chef du 6e régiment du génie d’Angers à la suite d’un accrochage avec des terroristes lors d’une opération dans le sud-est de ce pays. », précise le communiqué de l’Elysée.

Le ministère de la Défense a précisé que le caporal-chef Julien Barbé a été mortellement blessé par des tirs alors que son détachement intervenait après l’attaque d’un véhicule blindé léger par un engin explosif qui a fait deux blessés légers.

Dans un communiqué, François Hollande a « salué le sacrifice de ce soldat français tué dans l’accomplissement de sa mission pour la défense de notre pays et la protection de nos concitoyens » et « adressé ses sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses frères d’armes, et les assure de la pleine solidarité de la Nation dans ces moments douloureux ».

La classe politique exprime ses condoléances

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault s’est également fendu d’un communiqué publié ce jeudi matin. « C’est avec une immense tristesse que j’ai pris connaissance de la mort d’un caporal-chef du 6e régiment du génie d’Angers qui était engagé dans la lutte que mène la France contre le terrorisme au Mali », écrit Jean-Marc Ayrault.

« Mes pensées vont à sa famille, à ses proches et à ses frères d’armes, auxquels j’adresse mes plus sincères condoléances », poursuit le ministre avant d’indiquer qu’il se rendra vendredi à Gao avec son homologue allemand Sigmar Gabriel et rendra, à cette occasion, hommage au soldat tué.

De la gauche au Front national, de nombreux acteurs de la classe politique française ont adressé hommages et condoléances à la famille du caporal-chef Julien Barbé.

J'exprime ma sympathie à la famille du soldat tué au Mali et mon soutien aux militaires de la force Barkhane engagés pour notre sécurité. — Benoît Hamon (@benoithamon) April 6, 2017

Hommage à notre jeune soldat français, le Caporal Chef Julien Barbé tué au Mali pour défendre nos valeurs de liberté face aux barbares — Nadine Morano (@nadine__morano) April 6, 2017

Je rends hommage au caporal-chef Julien Barbé, mort pr la France au #Mali. Toutes mes condoléances à sa famille et frères d'armes #Barkhane pic.twitter.com/KzArmCbini — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) April 6, 2017

Mes pensées vont à la famille et aux proches du soldat français tombé au Mali, où notre armée lutte sans relâche contre le terrorisme. — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) April 6, 2017

Condoléances à la famille de notre soldat disparu au Mali. Hommage à l'engagement de nos armées. #Barkhane — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2017

Hommage au caporal-chef du 6e régiment du génie d'Angers tombé pour défendre la Nation du terrorisme. Pensées pour ses proches.🇫🇷 #Mali pic.twitter.com/haiqxYcCo8 — Eric Ciotti (@ECiotti) April 6, 2017

