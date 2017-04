Monde

MEDIAS Accusé par plusieurs femmes et lâché par de nombreux annonceurs, Bill O'Reilly est dans la tourmente...

Il renvoie l’ascenseur. Alors qu’il avait été défendu par Bill O’Reilly quand il avait été accusé de harcèlement et d’attouchements par de nombreuses femmes, Donald Trump s’est porté au secours du présentateur vedette de Fox News. Mercredi, le président des Etats-Unis a estimé que Bill O’Reilly, visé par des accusations de harcèlement de plusieurs femmes, était « quelqu’un de bien ».

Selon le New York Times, le présentateur de 67 ans aurait versé 13 millions de dollars à cinq femmes pour régler à l’amiable des accusations de harcèlement verbal et sexuel. Depuis les révélations du week-end, une cinquantaine d’annonceurs, dont Mercedes et Hyundai, ont lâché son émission, The O’Reilly Factor.

Le précédent Roger Ailes, poussé à la démission

Interrogé par le Times, Donald Trump est venu à la rescousse de l’animateur conservateur. « Je ne crois pas que Bill ait fait quoi que ce soit de mal », a-t-il déclaré. « C’est quelqu’un que je connais bien, c’est quelqu’un de bien. Personnellement, je pense qu’il n’aurait pas dû conclure d’accords », a toutefois estimé le président américain.

Durant la campagne, M. Trump avait déjà pris la défense d’une autre figure centrale de Fox News, Roger Ailes, son PDG d’alors, qui était lui aussi accusé de harcèlement sexuel. Ailes, 76 ans, qui a créé de toutes pièces Fox News en 1996 à la demande de Rupert Murdoch, patron du groupe de médias News Corp, a été poussé à la démission en juillet 2016. Dans la foulée, l’une de ses accusatrices, la journaliste Megyn Kelly, avait claqué la porte pour partir sur la chaîne ennemie MSNBC. Malgré la polémique, Fox vient toutefois de renouveller le contrat de Bill O'Reilly.

