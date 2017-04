Monde

PAYS-BAS L'éditeur assure ne pas savoir comment le dictateur s'est retrouvé là...

Un dessin d'Hitler dans un livre de coloriage vendu aux Pays-Bas. - ALEXANDER SCHIPPERS / ANP / AFP

M.C.

« Sympa, votre livre de coloriage ! », lance un client sur la page Facebook de la chaîne de magasins néerlandaise Kruidvat. Joint à son message, une photo de la page incriminée représentant Hitler, croix gammée sur le bras, faisant le salut nazi. Dans la foulée, l’enseigne a annoncé le retrait de la vente de l’ouvrage.

« Le livre est resté en rayons la moitié de la journée lundi et plusieurs dizaines d’exemplaires ont été vendus », précise Kruidvat au site NU.nl. La chaîne de magasins « regrette profondément cet incident » et a qualifié d'« inappropriée » cette image parue dans les cahiers Coloriage codé Football et Coloriage codé Tours, a-t-elle indiqué mercredi sur sa page Facebook.

« Peut-être qu’il ne l’a pas reconnu »

Le groupe a assuré être en train d’enquêter sur la manière dont le dessin du dictateur nazi s’est retrouvé dans ce jeu pour enfants. Le livre, distribué par un éditeur belge et fabriqué en Inde, contenait aussi des images de Nelson Mandela, Albert Einstein et Abraham Lincoln. « Je soupçonne que la personne qui l’a créé a pris un livre de personnages célèbres dans un placard et en a sélectionné quelques-uns, parmi lesquels se trouvait malheureusement Hitler. Peut-être qu’il ne l’a pas reconnu », hasarde un porte-parole de la maison d'éditions Trifora.

« Malgré divers contrôles lors de la collecte du contenu, l’image concernée s’est malheureusement retrouvée dans le livre de coloriage », explique Kruidvat, qui s’est également excusé pour le désagrément causé à ses clients. Ils seront remboursés de leur achat.

