COREE DU NORD Ce cinquième tir depuis le début de l’année intervient à la veille d'une rencontre entre Donald Trump et le président chinois qui aura la Corée du Nord pour principal thème...

Le tir de missile nord-coréen diffusé à la télévision dans une gare de Séoul, le 5 avril 2017. - JUNG Yeon-Je / AFP

M.C. avec AFP

La tension est à son comble aux abords de la péninsule coréenne alors que des manœuvres militaires ont débuté entre Séoul, Tokyo et Washington et que Donald Trump s’apprête à recevoir le président chinois. La Corée du Nord a tiré mercredi un missile balistique en mer du Japon, ont annoncé le ministère sud-coréen de la Défense et l’armée américaine. L’information a ensuite été confirmée par l’armée américaine.

Le tir a eu lieu mardi à 11h42 heure d’Hawaï (23h42, heure française) à partir d’une installation près de Sinpo, en Corée du Nord, a précisé le commandement militaire américain chargé du Pacifique (Pacom) dans un communiqué. Selon la Corée du Sud, l’engin aurait parcouru une soixantaine de kilomètres avant de tomber dans les flots.

Le cinquième missile tiré depuis le début de l’année

Il s’agit d’un missile balistique de moyenne portée de type KN-15, a précisé le commandement militaire américain chargé du Pacifique dans un communiqué. Le Norad, commandement militaire chargé de la sécurité aérienne des Etats-Unis et du Canada, a estimé que ce tir « ne représentait pas de menace pour l’Amérique du Nord ».

Ce missile est le cinquième tiré depuis le début de l’année par le régime nord-coréen qui fait l’objet de sanctions internationales pour ses programmes nucléaire et balistique. Pyongyang cherche à développer des missiles balistiques intercontinentaux susceptibles de porter le feu nucléaire jusque sur le territoire continental des Etats-Unis.

En février, la Corée du Nord avait tiré simultanément quatre missiles, dont trois avaient fini leur course dangereusement près du Japon. Elle avait expliqué qu’il s’agissait d’un exercice en vue d’une attaque contre les bases américaines dans l’archipel.

Donald Trump prêt à « régler » seul le problème nord-coréen

Le tir apparaît comme une énième provocation alors que des manœuvres militaires ont débuté lundi entre Séoul, Tokyo et Washington destinées à contrer la menace des missiles stratégiques mer-sol tirés par les sous-marins nord-coréens. Ces « actions irresponsables » poussent la péninsule, où la situation est déjà tendue, « au bord de la guerre », avait réagi un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères cité par l’agence officielle KCNA.

Sur le plan diplomatique, Donald Trump doit recevoir jeudi dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride le président chinois Xi Jinping et la Corée du Nord devrait figurer parmi les principaux sujets de leurs discussions, Pékin étant le plus proche allié de Pyongyang. Donald Trump s’est dit prêt à « régler » seul le problème nord-coréen, sans l’aide de la Chine, selon des propos publiés dimanche par le Financial Times.

