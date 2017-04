Monde

MONDE Entre Donald Trump et Vladimir Poutine, on trouve une véritable nébuleuse aux connections politico-économiques complexes...

Des rencontres secrètes, un mort, un dossier explosif non vérifié et beaucoup de questions. La plus brûlante : y a-t-il eu collusion entre la campagne de Donald Trump et la Russie pour torpiller Hillary Clinton et faire pencher l’élection présidentielle américaine? En croisade contre les « fake news », le président américain dénonce une chasse aux sorcières. Mais les démocrates, eux, estiment qu’il y a « trop de coïncidences et de fumée » et promettent « de faire toute la lumière ». L’incendie va-t-il s’étouffer ou s’embraser jusqu’à une possible destitution ? A l’heure actuelle, impossible de se prononcer – tout dépendra des conclusions de l’enquête du FBI. En attendant, voici un guide des personnages principaux d’un thriller d’espionnage qui n’a rien à envier à ceux de John Le Carré. (cliquer ici pour télécharger une version haute-résolution de l'illustration).

1. Les hommes de Trump

2. Les hommes de Poutine

3. Les enquêteurs

4.Les acteurs du « dossier »

Alors que les nouvelles révélations tombent au compte-gouttes, le feuilleton n’est clairement pas terminé. Les républicains de la commission d’enquête jurent qu’ils n’ont vu, pour l’instant, « aucune preuve » de collusion. Mais mardi, leur compère démocrate Joaquin Castro a tenu un discours fort différent sur CNN, lançant avec fracas : « Je ne serais pas surpris si, une fois que tout sera terminé, plusieurs personnes se retrouvent en prison. » Le grand season finale promet.

