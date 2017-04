Monde

ELECTION « Je ne peux accepter ces résultats parce qu’ils ne correspondent pas à la volonté populaire »…

Guillermo Lasso, candidat de la droite à la présidentielle en Equateur, a contesté les résultats donnant la victoire à son adversaire socialiste - Jose Jacome/SIPA

C. Ape. avec AFP

Guillermo Lasso, candidat de la droite au second tour de l’élection présidentielle de dimanche en Equateur, a déclaré lundi qu’il n’acceptait pas le résultat donnant la victoire à Lenin Moreno, son adversaire du parti socialiste au pouvoir.

« Je ne peux accepter ces résultats parce qu’ils ne correspondent pas à la volonté populaire (…) dans le décompte des votes, il y a fraude », a dénoncé l’ex-banquier, qui a obtenu 48,84 % des voix contre 52,16 % à Lenin Moreno, selon des résultats officiels portant sur 99,29 % des suffrages.

Un nouveau décompte des voix réclamé

Depuis la veille de l’élection, Guillermo Lasso, 61 ans, du mouvement Créant des opportunités (Creo, « Je crée/Je crois » en espagnol), n’a cessé de protester contre l’issue du second tour. Il avait prévenu qu’il présenterait « le plus rapidement possible toutes les objections » contre d’éventuelles irrégularités du scrutin.

« Nous ne permettrons pas plus d’outrages et d’agressions du peuple équatorien. Ici se tiennent ceux qui veulent la liberté et la démocratie », a-t-il scandé face à ses partisans.

No le vamos a permitir más atropellos y más agresiones al pueblo ecuatoriano. Aquí estamos los ciudadanos que queremos democracia y libertad pic.twitter.com/riycZUSSfQ — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 4, 2017

Disant avoir « gagné avec une marge de 4 à 6 % », l’ex-banquier a annoncé qu’il allait « attaquer les résultats dès qu’ils seront officiellement proclamés » et « demander un nouveau décompte des votes ».

Hemos presentado las objeciones de acuerdo a la ley, y cuando hagan oficiales los resultados del fraude los vamos a impugnar. pic.twitter.com/cBK2Lja60j — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 4, 2017

Lenin Moreno, qui doit succéder le 24 mai au président sortant champion d’un « Socialisme du XXIe siècle » au pouvoir depuis dix ans, avait auparavant remercié « tous ceux qui ont à nouveau exprimé leur confiance (…) dans ce processus de Révolution citoyenne ».

