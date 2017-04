Monde

ETATS-UNIS Les nouvelles directives veulent donner la priorité aux salariés américains...

Donald Trump et son vice-président, Mike Pence, aux côtés de plusieurs dirigeants de la Silicon Valley (Sheryl Sandberg, de Facebook, Larry Page de Google et Jeff Bezos d'Amazon), le 14 décembre 2016. - Drew Angerer/AFP

P.B. avec AFP

La Silicon Valley se plaint souvent qu'elle ne trouve pas de main d’œuvre assez qualifiée. Elle devra un peu plus le prouver, alors que l'administration américaine a annoncé lundi une nouvelle série de mesures pour limiter le programme de visas d'immigration de travail H-1B, surtout utilisé par les entreprises technologiques, afin de lutter contre les «abus» et les discriminations visant les travailleurs américains.

Le visa H-1B, qui s'applique aux scientifiques, ingénieurs, programmateurs informatiques et à certains emplois spécialisés, programme plébiscité par la Silicon Valley, est l'une des cibles du gouvernement de Donald Trump dans le cadre de sa lutte anti-immigration.

Limiter les visas à une main d’œuvre très qualifiée

Les services de l'immigration (US Citizenship and Immigration Services, USCIS) ont assuré lundi qu'ils allaient prendre «de multiples mesures pour prévenir et détecter les fraudes et abus dans les visas H-1B». «Le programme de visa H-1B devrait aider les entreprises américaines à recruter des ressortissants étrangers hautement qualifiés lorsqu'il y a une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays», a estimé l'agence. «Toutefois», explique l'USCIS, «de trop nombreux travailleurs américains qui sont qualifiés, volontaires et qui méritent de travailler dans ces domaines ont été ignorés ou injustement désavantagés».

Les entreprises devront justifier de la difficulté du poste et des connaissances techniques nécessaires qui justifient l'embauche d'un salarié étranger. Les programmeurs de «bas niveau» devraient particulièrement être visés. En revanche, les ingénieurs sortant des grandes écoles françaises ne devraient pas avoir trop de soucis à se faire.

