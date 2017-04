Monde

Capture d'écran Google map de Saint-Pétersbourg, en Russie. - Capture d'écran Google map

O. G. avec AFP

14h36: Evacuation en cours et trois stations de métro fermées

Après l'explosion, des évacuations sont en cours, au moins trois stations ont été fermées.

14h34: Une vingtaine de blessés selon un premier bilan

«Selon les premières informations, 10 personnes ont été tuées et 20 blessées», a indiqué à l'agence Interfax une source au sein du ministère russe des Situations d'urgence.

14h26: Une explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg fait au moins 10 morts

Une explosion a eu lieu lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg a fait au moins dix morts et plusieurs blessés, ont rapporté les agences de presse et la télévision russes, sans que les causes soient connues dans l'immédiat.

«L'explosion a eu lieu dans l'un des wagons. Il y a des victimes», a indiqué une source au sein des forces de l'ordre à l'agence publique Ria Novosti.

