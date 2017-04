20 Minutes avec agences

Il aurait vraisemblablement « coulé ». Selon l’AFP, le Stella Daisy (Stellar Daisy selon d’autres médias), un cargo sud-coréen avec 24 membres d’équipage à bord (huit Sud-coréens et 16 Philippins), a disparu ce vendredi au large des côtes uruguayennes, a annoncé le lendemain la Marine du pays.

Stellar Daisy, 266,000 dwt very large ore carrier, operated by Polaris Shipping sinks in South Atlantic. 2 crew members rescued, 22 missing. pic.twitter.com/8zNhjVSYfC