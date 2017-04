M.C. avec AFP

« Si la Chine ne règle pas la Corée du Nord, nous le ferons. » A quelques jours de la visite aux Etats-Unis du président chinois Xi Jinping, Donald Trump s’est dit prêt à résoudre seul le problème nord-coréen, sans l’aide de Pékin.

« La Chine décidera de nous aider ou pas avec la Corée du Nord (…) S’ils ne le font pas, ce ne sera bon pour personne », ajoute le président américain dans un entretien au Financial Times publié dimanche. L’intention de montrer sa détermination et sa fermeté avant de recevoir son homologue chinois dans sa résidence privée de Floride, qui ressort clairement de cette interview, ne s’accompagne pas d’autres détails.

L’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley, avait déjà déclaré dimanche que les Etats-Unis entendaient « mettre la pression » sur la Chine pour qu’elle « agisse » contre la course à l’arme nucléaire de la Corée du Nord. « Le seul pays qui peut stopper la Corée du Nord est la Chine et ils le savent (…) Ils doivent agir et nous allons continuer à mettre la pression sur la Chine pour qu’ils agissent », a-t-elle martelé sur la chaîne américaine ABC.

Donald Trump lui-même avait reconnu jeudi sur Twitter que la rencontre avec Xi Jinping serait « très difficile », en raison notamment des différends commerciaux entre les deux grandes puissances.

The meeting next week with China will be a very difficult one in that we can no longer have massive trade deficits...