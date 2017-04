A.B. avec AFP

Un garçon de 14 ans a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur le viol collectif d’une adolescente diffusé en direct sur l’application Facebook Live, a annoncé la police de Chicago.

La police locale « a arrêté le premier de plusieurs délinquants mineurs dans l’affaire de l’agression sexuelle », a écrit samedi soir sur Twitter le porte-parole de la police de Chicago Anthony Gugliemi, annonçant une conférence de presse dimanche sur cette affaire.

BREAKING - Tonight, CPD arrested 1st of several juvenile offenders in Facebook sexual assault incident. Press conf Sunday at 11am @ CPD HQ pic.twitter.com/3qdgpecoVI