Un incendie s'est déclaré dans une tour en construction à Dubaï, le 2 avril 2017. - Jon Gambrell/AP/SIPA

L’épaisse fumée noire qui enveloppait le quartier a obligé les autorités à fermer les routes alentour à la circulation. Un incendie s’est déclaré dimanche dans un complexe résidentiel en construction dans le centre de Dubaï près d’un grand centre commercial et d’un hôtel qui avait été ravagé par les flammes le 31 décembre 2015, a annoncé le bureau d’information du gouvernement. Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat.

Le feu s’est déclaré vers 6h30 (4h30, heure française) sur un chantier situé non loin de Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde (828 m), et de l’hôtel The Address Downtown qui avait été le théâtre d’un incendie spectaculaire il y a quinze mois, ont indiqué des témoins.

« Aucune victime n’est à déplorer pour le moment »

Le bureau du gouvernement de Dubaï a indiqué dans un communiqué que les sapeurs pompiers et des ambulances avaient été envoyés sur place et qu'« aucune victime n’est à déplorer pour le moment ». Il a précisé que le chantier appartient au géant immobilier Emaar. Le complexe en construction comprend trois tours de 60 étages chacune et qu’il devrait être livré en avril 2018.

Happening NOW: Fire breaks out at a construction site in downtown #Dubai pic.twitter.com/lzazkIdZoA — Yousef Gamal El-Din (@youseftv) April 2, 2017

Dubaï a connu ces dernières années plusieurs incendies spectaculaires qui ont rapidement été contenus et n’ont fait que des blessés, comme ce fut le cas à l’hôtel The Address Downtown.

