CATASTROPHE De violentes pluies, dues au phénomène climatique El Niño, affectent depuis plusieurs semaines la région des Andes…

Une gigantesque coulée de boue a fait plus de 150 morts, ainsi que des centaines de blessés et disparus samedi dans le sud de la Colombie. - HO / EJERCITO DE COLOMBIA

20 Minutes avec AFP

Drame en Colombie. Une gigantesque coulée de boue a fait plus de 200 morts, ainsi que des centaines de blessés et disparus samedi dans le sud du pays, après de fortes pluies affectant la région andine, Pérou et Equateur compris.

« Le dernier bilan fait état de 206 morts, 202 blessés, 220 disparus », a déclaré César Urueña, directeur du service de secours de la Croix-Rouge colombienne, à propos de cette catastrophe qui a ravagé la ville de Mocoa, tard vendredi soir.

L’état de « calamité publique » déclaré par le président

« Nos cœurs sont avec les familles des victimes et les personnes affectées par cette tragédie. Nous n’allons pas faillir dans notre attention à leur égard », a tweeté le président Juan Manuel Santos, qui s’est rendu sur place et a déclaré l’état de « calamité publique » pour « accélérer » les secours.

Nuestros corazones están con las familias de víctimas y afectados por esta tragedia. No vamos a desfallecer en su atención #TodosConMocoa pic.twitter.com/KXoM8id1uq — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 1, 2017

Les images de cette ville de 40.000 habitants, privée d’électricité et d’eau courante, sont impressionnantes : rues envahies de boue, militaires récupérant des enfants dans les décombres, voitures détruites et déchets partout.

De violentes pluies, dues au phénomène climatique El Niño, affectent depuis plusieurs semaines la région des Andes, dans le nord-ouest de l’Amérique latine. Elles provoquent des inondations également au Pérou, où 101 morts et plus de 900.000 sinistrés ont été répertoriés à ce jour, ainsi qu’en Equateur qui déplore 21 morts et 1.280 sinistrés.

