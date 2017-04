Monde

TERRORISME Ces vingt-sept nouvelles photographies montrent notamment l'incendie qui a suivi le crash du vol 77 d'American airlines sur le département de la Défense le 11 septembre 2001...

Le FBI a publié des photos inédites de l'attentat du 11 septembre 2001 sur le Pentagone, le 30 mars 2017. - HO / FBI / AFP

20 Minutes avec AFP

La police fédérale américaine a rendu publiques 27 photos inédites montrant les suites immédiates de l'attentat du 11 septembre 2001 contre le Pentagone, notamment l'incendie et la dévastation causés par le choc de l'avion détourné par al-Qaida.

Ces images publiées jeudi par le FBI montrent aussi des débris provenant de l'appareil assurant le vol 77 d'American Airlines qui s'était écrasé sur le flanc ouest de l'édifice géant.

Un bilan de 184 morts

Les photographies émanent d'un service administratif du FBI qui archive les documents rendus publics en vertu de la Loi sur la liberté d'information (FOIA).

The FBI just released a batch of never-before-seen 9/11 photos taken at the Pentagon https://t.co/6YS9pG7uez pic.twitter.com/4rnaaJ74Br — CNN (@CNN) March 31, 2017

L'attentat du Pentagone avait fait 184 morts, dont 125 qui se trouvaient au sol. En tout, les attentats du 11 septembre ont fait près de 3.000 morts, principalement dans l'effondrement des tours du World Trade Center à New York.

