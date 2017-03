P.B. avec AFP

A-t-il des choses à se reprocher ? L’ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Michael Flynn, a proposé au FBI et aux parlementaires enquêtant sur les liens de proches du président américain avec la Russie d’être entendu en échange d’une immunité, a rapporté jeudi soir le Wall Street Journal. En janvier, il avait été contraint de démissionner après avoir omis de divulguer des contacts non-autorisés avec l’ambassadeur russe Sergey Kislyak.

Cette offre, étendue à travers son avocat à la police fédérale américaine (FBI) ainsi qu’aux deux commissions d’enquête de la Chambre des représentants et du Sénat, n’a pas pour l’instant été acceptée, précise le journal américain sur son site, en s’appuyant sur plusieurs responsables officiels anonymes proches de l’affaire.

Dans une lettre rendue publique, son avocat ne confirme pas l’information mais sous-entend que son client ne témoignera qu’en cas d’accord : « Michael Flynn a des choses à raconter, si les circonstances le permettent […] Aucune personne raisonnable ne se soumettrait à un interrogatoire dans un tel environnement de chasse aux sorcières sans l’assurance de ne pas être injustement poursuivi. »

