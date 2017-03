Monde

MEDIAS Le site Infomigrants est destiné à informer les migrants dans un contexte de crise humanitaire et migratoire importante en Europe. Et concrètement, comment ça marche ?...

Le site Infomigrants a ouvert il y a 3 semaines - Screenshot infomigrants.net

Marie Lombard

Le site Infomigrants.net, dont le but est d'aiguiller les migrants dans un contexte de forte affluence des réfugiés vers l’Europe, a été ouvert il y a trois semaines par les médias RFI et France 24 (groupe France Médias Monde), le groupe Allemand Deutsche Well et celui italien ANSA. Pour en savoir plus, 20 Minutes a contacté Amara Makhoul, rédactrice en chef adjointe de France 24 et responsable du site InfoMigrants.

Qu’est ce que le site InfoMigrants ?

Amara Makhoul : Ce site est à la base une initiative de la présidente de RFI et du PDG du groupe média Allemand Deutsche Welle. Ils ont décidé à la fin de l’année 2015 qu’on ne pouvait rester sans rien faire devant le drame humain vécu par les réfugiés affluant en Europe pour fuir des pays en guerre au Moyen-Orient et en Afrique. C’est la proposition de créer un site destiné à informer les migrants qui a convaincu le groupe média italien ANSA de se joindre au projet. Par la suite, l’initiative a été présentée à la Commission européenne qui, emballée par le projet, a proposé un financement.

Comment fonctionne le site InfoMigrants ?

Le site publie des informations générales et pratiques, portant sur les pays d’origine et de transit des migrants, comprenant des focus sur certaines actions menées en faveurdes migrants mais également des conseils pratiques et ciblés destinés à les aider dans leurs parcours. Ainsi, il sera notamment possible pour les réfugiés de s’informer au sujet de procédés administratifs nécessaires à l’obtention de papiers ou de logements dans les pays d’accueil, de découvrir quelles y sont les règles en vigueur au sujet du port du voile et de la laïcité mais également de déposer des témoignages qui seront plus tard vérifiés et modérés par les journalistes.

Un tiers des contenus publiés est constitué de reprises des informations publiées par chacun des trois médias partenaires, et deux tiers sont spécifiquement créées par les équipes internes de journalistes constituées par chaque « maison » pour le site. Au sein du groupe France Médias Monde, l’équipe comprend huit journalistes, ils sont également huit chez Deutsche Welle et sept à Ansa. En plus de rédiger des articles, les journalistes auront la possibilité de partir sur le terrain pour effectuer des reportages.

Les pages disponibles pour l’instant sur Internet constituent une version allégée du site qui sera inauguré et complété en mai, il faut encore modifier l’URL pour changer la langue des contenus. L’ouverture précoce des pages répond à un besoin des migrants. Le site est adapté aux contraintes vécues par les réfugiés qui consultent le plus fréquemment les pages web à partir de leurs mobiles, il est donc rapide à charger et adaptable à la taille d’un écran de téléphone portable. De plus, InfoMigrants est présent sur Facebook, Twitter, Instagram et bientôt Whatsapp, ce qui lui permet d’être consulté très facilement. Le but est d’atteindre les migrants au quotidien, c’est pourquoi le site s’est allié de manière non officielle à plusieurs associations et ONG de façon à promouvoir son action auprès des personnes concernées.

Quels sont les objectifs du site ?

Il s’agit de transmettre aux migrants une information globale et proche de la vérité, afin de sécuriser leur parcours et de faciliter leur arrivée dans les pays d’accueil. Il ne s’agit ni d’inciter au départ ni de dissuader ceux demeurés jusqu’à présent dans leurs pays d’origine de prendre la route. Ainsi, l’objectif n’est pas de publier une carte des routes les plus sûres pour arriver en Europe mais bien de prodiguer des conseils et d’informer en continu sur les différentes étapes et difficultés qui attendent les migrants. A cet effet seront publiées de petites pastilles vidéos de type « trois conseils pour », enregistrées par des migrants et destinées à guider ceux qui se trouvent dans la même situation aujourd’hui.

