20 Minutes avec agence

Paige Daughtry a été mortellement asphyxiée en inhalant des « substances volatiles » au motif d'utiliser trop fréquemment son déodorant. Si le décès de la jeune fille de 12 ans remonte à l’été dernier, le médecin légiste vient tout juste de lever le voile sur les causes précises de cette mort qui avait fait la une des journaux outre-Manche.

