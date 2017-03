Manon Aublanc avec AFP

L’ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l’Union Européenne, Tim Barrow, a remis ce mercredi la lettre de notification du Brexit au président du Conseil européen, Donald Tusk, déclenchant formellement la procédure de sortie de l’Union, a constaté un journaliste de l’AFP.

Tim Barrow a remis à Donald Tusk la missive, signée ce mardi soir par la Première ministre Theresa May, en la lui portant en main propre dans son bureau du Conseil de l’Uion Européenne à Bruxelles.

This is the letter from the UK to the EU that triggers Article 50 and begins the #Brexit countdownhttps://t.co/RZQmlWn33J #BrexitDay pic.twitter.com/nhjsT9GjZG