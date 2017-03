Monde

TESTEZ-VOUS Le Botswana, voisin de l’Afrique du Sud, est à l’honneur de « A United Kingdom ». Mais son histoire reste méconnue…

Sauriez-vous le situer sur une carte ? Hmmm ? Avec la sortie de « A United Kingdom », le cinéma s’intéresse aujourd’hui à la vie de Seretse Khama, premier président de la République du Bostswana, territoire enclavé entre l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Namibie. Discret, surnommé « Le miracle africain », ce pays désertique, à peine plus petit que la France et comptant un peu plus de 2 millions d’habitants, est injustement méconnu. L’occasion de revenir en quelques questions sur ce qui fait du Botswana une exception.

