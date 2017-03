20 Minutes avec AFP

La police du Maryland, près de Washington, a arrêté une lycéenne de 18 ans qui préparait une fusillade dans son lycée. La jeune fille a éveillé les soupçons de sa famille qui a alerté les autorités.

Le shérif du comté de Frederick, Charles Jenkins, a indiqué mardi que Nichole Cevario avait amassé des armes à feu, des matériaux pouvant servir à des explosifs ainsi que des instructions pour fabriquer une bombe artisanale.

Nichole Cevario: 5 Fast Facts You Need to Know https://t.co/6vyDtjswAN pic.twitter.com/vlTrnHI5lf

La jeune fille a été arrêtée jeudi et fait l’objet d’examens psychiatriques dans un hôpital local près de Thurmont, à environ une heure de Washington.

Investigators recovered this shotgun and these materials, to make pipe bombs, from Nichole Cevario's Thurmont home. @wusa9 pic.twitter.com/Tc8yMzZp6U