P.B. avec AFP

L'incident est terminé. Un homme avec un paquet suspect a été interpellé mardi matin près de la Maison Blanche, a annoncé le Secret Service, unité chargée de la sécurité du président américain.

L'homme s'est approché d'un membre du Secret Service en uniforme et a tenu des propos «suspects», selon les autorités.

Des équipes spécialisées dans la détection d'explosifs se sont rendues sur les lieux et un périmètre de sécurité a été établi. Les visites de touristes ont été temporairement suspendues mais «toutes les autres activités de la Maison Blanche» se poursuivent normalement, a ajouté le responsable du Secret Service.

Suspicious package near @WhiteHouse grounds cleared. All road closures related to this incident are lifted.