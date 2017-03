Monde

DISPARITION Un des corps est décapité, l’autre été retrouvé entier…

La Monusco (Mission de l'ONU en RDC) patrouille le 5 novembre 2013 à Chanzu, au nord de Goma - Junior D. Kannah AFP

Manon Aublanc avec AFP

Les corps de deux experts de l’ONU disparus le 12 mars dans le centre de la République démocratique du Congo, agité par une rébellion, ont été retrouvés, a annoncé ce mardi à l’AFP le porte-parole du gouvernement congolais.

Un des deux corps décapité

« Le commissaire provincial de la police vient de rentrer du lieu où des corps ont été trouvés avec ceux de deux chercheurs de l’ONU », a déclaré à l’AFP Lambert Mende. « La femme a été décapitée et le corps de l’homme est entier", a-t-il précisé.

Les deux experts, Michael Sharp et Zaida Catalan, respectivement de nationalité américaine et suédoise ont été enlevés le 12 mars en même temps que leurs quatre accompagnateurs congolais dans la province du Kasaï-central, secouée par la rébellion de Kamwina Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 lors d’une opération militaire après s’être révolté contre les autorités de Kinshasa.

« La police scientifique accompagnée des éléments de la Monusco [Mission de l’ONU en RDC] vient de déposer les deux corps à la morgue de la Monusco à l’aéroport de Kananga », capitale de la province du Kasaï-Central, a encore dit Lambert Mende.

« Il y a une forte probabilité que ce soient les corps »

Sur sa page facebook, John Sharp, père du chercheur américain, dit avoir été informé que deux corps de blancs « ont été trouvés dans des tombes peu profondes dans la zone de recherche, un homme et une femme. Dans la mesure où aucun autre blanc n’a été porté disparu dans la région, il y a une forte probabilité que ce soient les corps de MJ (son fils) et de Zaida ». « Les dossiers dentaires et les échantillons d’ADN seront utilisés pour confirmer l’identité. Ça prendra du temps », ajoute le texte.

Le Groupe d’experts onusiens sur la RDC est composé de six personnes nommées chaque année par le secrétaire général de l’ONU. Institué par la résolution 1533 du Conseil de sécurité de 2004, il fournit chaque année un rapport portant notamment sur les mouvements illicites d’armes sur le territoire congolais, déstabilisé par de nombreux groupes rebelles depuis la fin de la deuxième guerre du Congo (1998-2003).

