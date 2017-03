Monde

ENQUETE Pas de liens selon les services de police britannique...

Attentat à Londres le 22/03/2017. - James Gourley/Shutterst/SIPA

Manon Aublanc avec AFP

La police londonienne n’a « pas trouvé de preuve d’une association » de l’auteur de l’attentat de Londres avec les groupes djihadistes Etat islamique ou Al-Qaïda, ni de preuve qu’il s’était radicalisé en prison, indique un communiqué ce lundi.

Khalid Mansoor avait cependant « clairement un intérêt pour le djihad », a précisé la police. L’attentat, qui avait fait mercredi dernier quatre morts et plus de 50 blessés, avait été revendiqué par le groupe Etat islamique, qui a déclaré que Masood était « un soldat » de l’EI.

>> A lire aussi : Le suspect, Khalid Masood, se dissimulait sous de multiples identités

L’assaillant, un Britannique converti à l’islam et plusieurs fois condamné pour agressions, détention illégale d’armes et trouble à l’ordre public entre 1983 et 2003.

L’enquête se poursuit

Les investigations sur l’attentat au Parlement de Londres progressent. La police britannique a annoncé avoir procédé à une nouvelle arrestation ce dimanche. Un homme de 30 ans soupçonné de préparer des actes terroristes a été arrêté à Birmingham, a précisé la police londonienne dans un communiqué.

Depuis mercredi dernier, neuf personnes qui avaient été arrêtées ont été depuis libérées sans qu’aucune charge ne soit retenue contre eux et une femme de 32 ans a été libérée sous caution. Un homme de 58 ans est toujours maintenu en détention.

Mots-clés :