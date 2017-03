Des femmes musulmanes se sont rassemblées sur le pont de Westminter dimanche, là où un assaillant a foncé sur des passants avec sa voiture mercredi, tuant trois personnes. Elles portaient toutes du bleu, en signe d’espoir. Alors que Big Ben sonnait 16 heures, elles se sont tenu la main pendant 5 minutes. Un message de paix et de solidarité après le choc de l’attaque, apprend-on sur le site The Independant.

Mercredi, Londres a été la cible d’un attentat : Khalid Masooud, 52 ans, a foncé sur des passants qui marchaient sur le pont de Westminter, avant de poignarder un officier de police. Trois personnes ont été tuées et une quarantaine blessées.

>> A lire aussi : Pour les expatriés français, Londres reste plus sûre que Paris

« Quand une attaque a lieu a Londres, c’est une attaque contre moi », confie Sarah Waseem, 57 ans. « Contre nous tous. L’islam condamne toute sorte de violence. » Un peu plus loin, Afriha Khan, 40 ans, dit avoir eu une pensée forte pour les victimes : « Le sentiment de ce qui s’est passé ici mercredi est très fort. Nous avons pensé à tous les gens ordinaires qui étaient là et ont été fauchés, debout comme nous, c’était très émouvant. »

#WeStandTogether on the @womensmarchlon #Westminster Bridge vigil. @LajnaUK members proud to show solidarity pic.twitter.com/PYj3QFTJWT