D.B. avec AFP

Quatre jours après l’attentat au Parlement de Londres, la ministre de l’Intérieur a appelé les services de messagerie sécurisée comme WhatsApp à collaborer avec les autorités pour ne pas fournir de « cachette aux terroristes ».

La ministre britannique de l’Intérieur Amber Rudd a jugé « totalement inacceptable », dimanche sur la BBC, le fait que des communications entre suspects d’actes de terrorisme puissent échapper aux services de renseignement parce qu’elles sont encryptées.

La ministre a confirmé sur Sky News que Khalil Masood, le Britannique de 52 ans qui a tué mercredi trois personnes en les fauchant avec sa voiture sur le pont de Westminster avant de poignarder à mort un policier devant le Parlement, avait utilisé le service de messagerie sécurisée WhatsApp, propriété de Facebook, juste avant l’attaque.

« Nous devons nous assurer que les entreprises comme WhatsApp --et il y en a beaucoup d’autres comme celle-là-- ne fournissent pas de cachette où les terroristes peuvent communiquer entre eux », a-t-elle dit dans l’émission politique de la BBC.

WhatsApp's 'end to end' encryption is "absolutely unacceptable...there should be no place for terrorists to hide" says @AmberRudd_MP #marr pic.twitter.com/aVtDP6FRvD