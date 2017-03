M.C.

Une personne a été tuée par balle lors d’une fusillade samedi à bord d’un bus sur le célèbre « Strip », l’artère où se trouvent nombre de casinos à Las Vegas, dans le sud-ouest des Etats-Unis. Le tireur présumé s’est rendu aux forces de l’ordre après s’être retranché pendant plus de quatre heures dans le véhicule, a déclaré Larry Hadfield, porte-parole de la police de Las Vegas.

Homicide detectives will be on scene for some time as there were two shooting victims, one who succumbed to their injuries. #LVMPDnews https://t.co/PwgQV9hw79