Monde

MONDE Au lendemain de l’abandon de son projet emblématique d’abrogation de l’Obamacare, le président a juré d’obtenir une nouvelle loi et de s’attaquer sans attendre à ses autres grandes promesses de campagne…

Donald Trump et Mike Pence à la Maison blanche le 24 mars 2017. - Shutterstock/SIPA

20 Minutes avec AFP

Quand rien ne va plus, heureusement Twitter est toujours-là. Au lendemain du cuisant échec de sa réforme santé, faute de majorité, le président américain s'est de nouveau tourné ce samedi vers son réseau social préféré pour dénoncer la loi de son prédécesseur démocrate Barack Obama, détestée des républicains.

ObamaCare will explode and we will all get together and piece together a great healthcare plan for THE PEOPLE. Do not worry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2017

«Obamacare va exploser et nous nous rassemblerons tous et construirons ensemble une superbe loi de santé pour LE PEUPLE. Ne vous inquiétez pas!», a tonné Donald Trump, sans préciser de calendrier.

Gardant, mis à part ce message, un silence remarqué ce samedi, il a passé une grande partie de la journée dans un club de golf à son nom en Virginie, près de Washington. Il devait y tenir des réunions, selon son équipe, qui n'a toutefois pas précisé aux journalistes qui il devait rencontrer.

>> A lire aussi : #KillTheBill, le hashtag qui se moque de l’échec de Donald Trump sur l’Obamacare

Mike Pence en mission reconquête

Dépêché en Virginie occidentale, terres conquises à Donald Trump, son vice-président Mike Pence a en revanche joué les émissaires avec un discours éminemment politique.

Happy to stop by today to see hundreds of people in Charleston, WV show their support for President @realDonaldTrump & his plan to #MAGA. pic.twitter.com/FsAyFqabh1 — Mike Pence (@mike_pence) March 25, 2017

L'abandon de la réforme de la santé vendredi «est une victoire du statu quo à Washington (...) mais je vous promets que cette victoire ne sera pas longue», a-t-il déclaré à Scott Depot. «Les Américains veulent la fin d'Obamacare.»

«Vous l'avez vu, 100% des démocrates de la Chambre, tous, et une poignée de républicains ont bloqué la voie», a encore déploré Mike Pence.

En attendant qu'une nouvelle loi sur l'assurance maladie soit finalement passée, «je vous le promets, le président Trump ne cessera jamais de se battre pour tenir les promesses faites aux Américains et nous rendrons à l'Amérique sa grandeur», a-t-il poursuivi, reprenant le grand slogan de la campagne.

>> A lire aussi : Trump a promis d'abroger Obamacare pendant 18 mois, il a capitulé en 18 jours

Un réputation de négociateur écornée

Mais s'il tentait de faire bonne figure, Donald Trump apparaissait affaibli après le retrait de ce projet, malgré des négociations haletantes dans lesquelles il s'est personnellement impliqué sans parvenir à rallier un soutien suffisant dans ses propres rangs au Congrès.

Un sérieux camouflet pour ce président arrivé au pouvoir sur la promesse d'employer ses qualités de négociateur, mises à l'oeuvre pour bâtir sa carrière d'homme d'affaires, à la Maison Blanche.

Une image d'ailleurs battue en brèche ce samedi par le Washington Post.

«La prochaine fois que quelqu'un assure qu'un homme d'affaires gérerait mieux le pays qu'un politique expérimenté, souvenez-vous de cette dernière semaine», a taclé le quotidien dans son éditorial.

Opinion: Trump finally gets a good sense of what governing is like https://t.co/NS4k0g9EKq — Washington Post (@washingtonpost) March 25, 2017

«M. Trump ne doit pas s'imaginer que les Américains en colère feront retomber la faute sur les démocrates, qui sont complètement bloqués hors du pouvoir, s'il préside pendant que le système s'effondre», poursuit le journal.

Signée en 2010, la loi dite «Obamacare» a étendu la couverture santé à des millions d'Américains mais se heurte à des problèmes de financement.

« Faire campagne, c'est facile »

Sécurité, infrastructures, Donald Trump a promis dès vendredi de tourner la page en s'attelant au reste de son programme, avec en premier lieu son autre grande promesse de campagne: une profonde réforme fiscale.

«Je dirais que nous allons probablement commencer à y aller très, très fort avec les grosses coupes d'impôts et la réforme des impôts», a-t-il déclaré.

«Nous avançons. Prochaine étape: revenir à l'agenda en trois parties du président: les emplois, les emplois et les emplois», a renchéri Mike Pence samedi devant ses partisans.

Mais même s'il tente de passer rapidement à autre chose, l'échec de la réforme santé marque la deuxième fois que Donald Trump est forcé de reculer sur un grand projet en seulement neuf semaines au pouvoir, après le blocage par la justice de ses décrets migratoires.

Et cette déconvenue a fait éclater au grand jour la méconnaissance des rouages du pouvoir d'un président américain à la popularité historiquement basse à ce stade d'un mandat.

Le New York Times dénonçait ainsi la précipitation des républicains, qui ont «expédié une parodie de loi sans passer par le processus laborieux des auditions et de la construction de coalitions». Avant d'asséner: «Pour M. Trump, c'est un rappel assez brutal que faire campagne, c'est la partie facile».

Opinion: "The Trump administration is increasingly showing itself to be breathtakingly incompetent" https://t.co/8gEvDLIlFa — The New York Times (@nytimes) March 25, 2017

Décriée, voire moquée, par ses opposants, cette image de novice en politique ne marquera toutefois pas forcément un point négatif aux yeux de ses électeurs, qui ont choisi un candidat fustigeant régulièrement "l'establishment'" de la capitale et promettant de «curer le marigot» de Washington.

Mots-clés :