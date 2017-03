Monde

MONDE La police a ordonné l’évacuation du célèbre hôtel- casino de Las Vegas dans la nuit de vendredi à samedi, craignant la présence d’un tireur actif…

L'hôtel-casino Bellagio de Las Vegas le 15 août 2015. - John Locher/AP/SIPA

C.P.

Plus de peur que de mal vendredi soir pour les touristes et fêtards réunis dans le célèbre complexe hôtelier de Las Vegas Bellagio. Comme l’ont rapporté en direct des journalistes sur place, l’hôtel-casino a été totalement bouclé et évacué. Des hélicoptères ont même survolé le bâtiment.

Scene outside of the Bellagio Hotel. Law enforcement is surrounding the hotel. pic.twitter.com/kdsQXZdSHB — Ama Arthur-Asmah (@Ama_A_Asmah) March 25, 2017

Police headed in the direction of the Bellagio after an active shooter was reported. Here visiting w/friends, club evacuated us @KXAN_News pic.twitter.com/vLxp6RJJz9 — Kylie McGivern (@KylieMcGivern) March 25, 2017

Rapidement, la rumeur selon laquelle un tireur actif était sur place et que des coups de feu avaient été tirés s’est répandue, provoquant des scènes de panique.

It appears that there may have been a shooting @ the Bellagio

Hotel tonight. Many folks including me ran out in a panic. — Ama Arthur-Asmah (@Ama_A_Asmah) March 25, 2017

Was at the Bellagio celebrating a friend's birthday. We're safe. Helicopter circling now @KXAN_News pic.twitter.com/xduJGipbxR — Kylie McGivern (@KylieMcGivern) March 25, 2017

Masses et masque de cochon… mais pas d’armes

Selon la télévision locale KTLA, il s’agissait en réalité d’un cambriolage dans le magasin de montres de luxe Rolex situé à l’intérieur du Bellagio : au moins trois hommes élégamment vêtus et portant des masques (dont un de cochon notamment) auraient brisé la vitrine à coup de masse. La police aurait évacué les lieux par crainte qu’un des voleurs porte une arme.

3 in custody after masked men rob jewelry store inside Bellagio Resort in Las Vegas https://t.co/Em4qLAoi12 pic.twitter.com/8yvApgX3wa — KTLA (@KTLA) March 25, 2017

Literally just witnessed an armed robber in a pig mask at a Rolex store at the Bellagio & then his arrest #bellagio #vegas #rolex #robbery pic.twitter.com/m53T6bHS2z — K (@0pp1las) March 25, 2017

Trois hommes seraient actuellement en garde à vue. Sur Twitter, La police locale a indiqué ensuite qu’une enquête était en cours mais qu’aucun tireur n’était sur place. Il n’y a pas eu non plus de blessés.

Currently investigating burglary at @bellagio. Initial reports indicated there was an “active shooter” which was false. NO injuries. — LVMPD (@LVMPD) March 25, 2017

