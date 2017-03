Monde

IMAGE L’homme serait connu sous plusieurs identités…

Des enquêteurs près du Parlement de Westminster à Londres - Ben Cawthra/Shutterstoc/SIPA

Manon Aublanc

Dans un post diffusé sur son compte Twitter, la police londonienne a lancé un appel à témoins concernant l’auteur de l’attaque, Khalid Masood, qui a fait quatre morts, ce mercredi.

« Si vous possédez des informations sur Khalid Masood, merci de nous contacter », a écrit la police.

If you have any information about Khalid Masood please contact us via the Anti-Terrorist hotline which is 0800 789 321 #WestminsterAttack pic.twitter.com/B74sXeKG56 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 24, 2017

L’assaillant aurait travaillé en Arabie Saoudite

L’assaillant, Khalid Masood, est un Britannique également connu sous les noms de Adrian Elms et Adrian Russell Ajao.

Man responsible for #WestminsterAttack, Khalid Masood, has previously gone by Adrian Elms & Adrian Russell Ajao — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 24, 2017

« Nous cherchons à déterminer s’il a agi seul inspiré par la propagande terroriste ou s’il a été commandité et aidé », a souligné Mark Rowley, le commandant de l’antiterrorisme de Scotland Yard. Marié à une musulmane en 2004 et converti à l’islam, selon les médias britanniques, il aurait ensuite travaillé en Arabie Saoudite, avant de revenir au Royaume-Uni en 2009.

A/Dep Mark Rowley “We want to hear from anyone who knew Khalid Masood well & can provide us with info about places he has recently visited” — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 24, 2017

Les services de police britannique ont procédé, ce vendredi, à trois nouvelles arrestations liées à l’attentat revendiqué par le groupe Etat islamique.

Mots-clés :