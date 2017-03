Monde

ENQUETE Jeudi, les faits avaient été qualifiés d'« incident suspect » par le Premier ministre belge Charles Michel…

Un rédident français a tenté de foncer dans la foule le 23 mars à Anvers, en Belgique - ANOUK LEEMANS / HANDOUT / AFP

20 Minutes avec AFP

Un Tunisien résidant en France a été arrêté jeudi à l’issue d’une course-poursuite dans le centre d’Anvers (nord de la Belgique) après avoir « mis en danger » des piétons en roulant à très vive allure dans une artère commerçante à bord d’une voiture contenant des armes.

« Mohamed R. », 39 ans et de nationalité tunisienne, a été inculpé par un juge d’instruction « du chef de tentative d’assassinat à caractère terroriste, tentative de coups et blessures à caractère terroriste et infraction à la législation sur les armes » et placé en détention provisoire, a précisé dans un communiqué le parquet fédéral.

Un « possible attentat terroriste » selon le bourgmestre

Jeudi, les faits ont été qualifiés d'« incident suspect » par le Premier ministre belge Charles Michel. Le parquet fédéral, compétent en matière de terrorisme, a été saisi « au vu des premiers éléments recueillis et compte tenu de ce qui s’est passé à Londres », où un attentat revendiqué par l’organisation de l’Etat islamique a fait mercredi quatre morts, dont deux fauchés par un 4x4.

Le bourgmestre (maire) d’Anvers, Bart De Wever, avait pour sa part évoqué un « possible attentat terroriste », selon l’agence Belga.

