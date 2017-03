Monde

ENQUETE Cela porte à 9 le nombre de personnes en garde à vue...

Des policiers britanniques sur le pont de Westminster - Adrian DENNIS / AFP

20 Minutes avec AFP

L’enquête sur l’attentat de Londres progresse. La police britannique a procédé à deux nouvelles arrestations « importantes » dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé le chef de la police antiterroriste Mark Rowley devant la presse.

A/Dep Cmsr Rowley: We have Made 2 further arrests overnight in the West Midlands and North West - 9 remain in custody #WestminsterAttack — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 24, 2017

Cela porte à 9 le nombre de personnes en garde à vue, a précisé le porte-parole, deux jours après l’attentat qui a fait 4 morts.

>> A lire aussi : La piste du «terrorisme islamiste» privilégiée

Huit personnes arrêtées en six endroits différents

L’auteur de l’attaque la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis douze ans, un Britannique de 52 ans identifié comme Khalid Masood, est né Adrian Russell Ajao, a précisé le commandant de l’antiterrorisme, Mark Rowley.

>> A lire aussi : Le suspect, Khalid Masood, se dissimulait sous de multiples identités

Mark Rowley a annoncé que la police avait procédé à « deux nouvelles arrestations dans la nuit » et que neuf personnes étaient toujours en garde à vue dans le cadre de l’enquête.

La police avait déjà arrêté jeudi huit personnes âgées de 21 à 58 ans - cinq hommes et trois femmes - en six endroits différents, sept à Birmingham (centre) et une à Londres. Une femme a été libérée sous caution, a précisé Mark Rowley.

>> A lire aussi : Les identités de trois des quatres victimes décédées sont connues

L’enquête mobilise des centaines d’officiers et se concentre sur les motivations du tueur et sa préparation, et le fait de savoir s’il a agi seul inspiré par la propagande islamiste ou s’il a été aidé et commandité, a-t-il ajouté.

Mots-clés :