Keith Palmer, un policier de 48 ans, fait partie des trois victimes de l' attaque à proximité du Parlement britannique à Londres. Il n’avait pas d’arme sur lui, une condition courante en Angleterre où la majorité des agents ne sont pas armés.

C’est l’un de ses collègues qui a dû tirer trois ou quatre coups de feu pour essayer de le défendre lorsque le suspect de l’attaque s’est lancé sur le « bobby », le surnom des policiers britanniques. « Notre équipe de protection parlementaire est composée d’officiers armés et non armés qui assurent différents rôles, et malheureusement, celui qui a perdu la vie aujourd’hui ne portait pas d’arme », a déclaré mercredi Mark Rowley, le chef adjoint de la police.

PC Keith Palmer was killed doing his duty - protecting our city and our democracy from those who want to destroy our way of life. pic.twitter.com/hTI1Qqw6M3