Les enquêteurs sont à la recherche des liens du principal suspect avec d’éventuels complices après l’attentat qui a coûté la vie à trois personnes à proximité du Parlement britannique à Londres. La police n’a pas révélé l’identité du suspect mais voici ce que l’on sait de son profil.

Vêtu de noir et portant une barbe, l’assaillant a été tué par balles par les policiers qui ont tiré sur lui à trois ou quatre reprises. Sur une photo que 20 Minutes a choisi de ne pas diffuser, on le voit gésir à terre, entouré de secouristes essayant de le réanimer.

Sur son identité, peu d’informations ont filtré et la police britannique a décidé de ne rien divulguer. « Je ne vais pas faire de commentaires sur l’identité de l’assaillant, mais nous privilégions la piste du terrorisme islamiste », a simplement déclaré Mark Rowley, le commandant de l’antiterrorisme britannique, mercredi soir.

On sait que le suspect était connu des services de police. La Première ministre Theresa May a annoncé que l’auteur de l’attentat a fait l’objet d’une enquête des services de renseignements intérieurs (MI5) sur un réseau extrémiste.

L’homme, né au Royaume-Uni, vivait à Birmingham, à trois heures de Londres, comme le confirme un témoin du raid à l’agence Press Association. Ce matin, la police a mené une opération à son domicile.

Selon la BBC, la voiture utilisée pour faucher les piétons sur le pont de Westminster, SUV de marque Hyundai i40, a également été louée à Birmingham. Scotland Yard continue à privilégier la piste du « terrorisme islamiste ».

Les médias anglais ont au départ divulgué une fausse information sur l’identité du suspect. Le nom ce n’est pas Abu Izzadeen a circulé dans un premier temps comme celui le principal suspect de cette attaque selon la chaîne britannique Channel 4. L’un des journalistes, Simon Israel, a finalement déclaré sur Twitter que sa source s’était trompée : le vrai Abu Izzadeen est en prison.

The source I trusted, but ultimately I made a mistake. This time I got it wrong. Abu Izzadeen is in prison.