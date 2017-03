Monde

Sadiq Khan, le maire de Londres, s'est exprimé mercredi soir dans une vidéo après l'attaque terroriste aux abords du parlement. - Capture d'écran

« Londres reste l’une des villes les plus sûres du monde ». Mercredi soir, quelques heures après l’attaque terroriste qui a fait quatre morts et 29 blessés aux abords du parlement britannique, Sadiq Khan, le maire de Londres a pris la parole.

« Londres est la plus superbe des villes au monde »

Après avoir assuré que ses pensées allaient aux victimes et à leur famille, Sadiq Khan, premier maire musulman à la tête d’une capitale européenne, a estimé que « Londres reste l’une des villes les plus sûres du monde ». « Je veux rassurer les Londoniens et tous nos visiteurs de ne pas s’inquiéter », a-t-il dit. […] Londres est la plus superbe des villes au monde. Et nous resterons unis face à ceux qui cherchent à nous nuire et à détruire nos modes de vie. »

En septembre dernier, juste avant une rencontre avec Bill de Blasio, le maire de New York, Sadiq Khan avait expliqué que « la menace d’attaques terroristes fait partie intégrante de la vie d’une grande ville », rapporte The Independant. Il estimait alors que ces grandes villes « doivent être préparées pour ce genre de choses », même « lorsque les gens s’y attendent le moins ». « Rien n’est plus important pour moi que de garder les Londoniens en sécurité », précisait-il.

Des mesures antiterroristes annoncées en octobre dernier

Sitôt son élection à la tête de la ville, en mai dernier, Sadiq Khan avait demandé à ce que soit revue la réponse policière à une éventuelle attaque à Londres. La mission avait débouché sur un rapport en octobre prônant plusieurs mesures. Comme, l’envoi d’un message sur les téléphones portables des Londoniens pour les informer d’une attaque en cours, plus de vidéosurveillance dans les transports publics, la sensibilisation des chauffeurs de taxis aux « comportements suspects », le renforcement de la sécurité à l’aéroport de Londres, liste L’Express. Ou encore le fait d’équiper les policiers de tasers.

