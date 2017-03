20 Minutes avec AFP

Quelques heures après l’attaque meurtrière perpétrée mercredi à Londres, sept personnes ont été arrêtées ce jeudi matin. « Nous avons procédé à sept arrestations à six adresses différentes à Birmingham, Londres et ailleurs dans le pays », a indiqué le commandant de l’antiterrorisme à Scotland Yard Mark Rowley lors d’une déclaration.

