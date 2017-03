Monde

La piste du « terrorisme islamiste » a rapidement été privilégiée après l’attaque ayant fait au moins quatre morts (dont le suspect), devant le Parlement britannique mercredi à Londres, un an jour pour jour après les meurtriers attentats de Bruxelles.

Alors que le profil de l'auteur de l'attaque semblait se dessiner, la chaîne de télévision Channel 4 a désigné, un peu rapidement, le prêcheur britannique radical Abou Izzadeen, de son vrai nom Trevor Brooks, comme étant le principal suspect, se basant sur les informations obtenues par son journaliste Simon Israel.

“It may be that we’re not as certain about identity of the attacker as we thought” @simonisrael on naming Abu Izzadeen as alleged attacker — Hayley Barlow (@Hayley_Barlow) March 22, 2017

Problème, Abou Izzadeen est actuellement… en prison. Une information confirmée par l’avocat d’Abou Izzadeen à une productrice de la chaîne ABC.

Trevor Brooks aka Abu Izzadeen's solicitor confirms to me that he is still in jail and cld not have been the attacker today at #Westminster — Rym Momtaz ريم ممتاز (@RymMomtaz) March 22, 2017

Près de deux heures après ses premières affirmations, Channel 4 a publié un court communiqué sur son compte Twitter, indiquant que l’information était fausse et présentant ses excuses pour cette erreur.

Statement from Channel 4 News: pic.twitter.com/MMo1sFu3Mh — Channel 4 News (@Channel4News) March 22, 2017

Simon Israel a pour sa part indiqué « c’est une source de confiance mais j’ai fait une erreur. Cette fois je me suis trompé. Abou Izzadeen est toujours en prison. »

The source I trusted, but ultimately I made a mistake. This time I got it wrong. Abu Izzadeen is in prison. — simon israel (@simonisrael) March 22, 2017

