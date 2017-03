Monde

TERRORISME Selon plusieurs médias britanniques, la voiture utilisée dans l’attaque aurait été louée à Birmingham où a eu lieu cette nuit une intervention policière…

La police de Londres sur les lieux de l'attaque le 22 mars 2017. - James Gourley/Shutterst/SIPA

Noémie Seguin

L’enquête après l’attentat qui a fait au moins quatre morts et plus de 29 blessés mercredi à Londres, avance. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la police britannique a mené un raid dans une propriété de Birmingham, ont indiqué ce jeudi les médias. Une douzaine d’officiers armés, ont été aperçus en train de mener une descente près du quartier de Bearwood.

Dozens of armed police swoop on address in Birmingham ‘where car used in London terror attacks was rented from’ https://t.co/HxNegwAXTQ pic.twitter.com/EcyfGlBNiv — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 23, 2017

BREAKING: A456 Hagley Road in Birmingham closed in both directions near Ivy Bush due to ongoing police incident pic.twitter.com/HfsDIsfDyg — Birmingham Mail (@birminghammail) March 22, 2017

Armed police raid home and close off roads in Birmingham https://t.co/kLL0RprsmU — Sky News (@SkyNews) March 23, 2017

Plusieurs personnes auraient été arrêtées

D'après l'Agence Press Association et la télévision en continu Sky, l'opération était liée à l'auteur présumé de l'attaque. La police a refusé de confirmer que l'opération était liée à l'attentat. Selon Sky, plusieurs personnes ont été arrêtées lors de cette opération.

>> A lire aussi : Policiers, lycéens, touristes... Qui sont les victimes?

Birmingham est un fief des islamistes britanniques et l'un des auteurs des attentats de Bruxelles et Paris, Mohamed Abrini, y avait séjourné avant les attaques.

L'accès à Birmingham interdit plusieurs heures

Une partie de la ville a été interdite d’accès pendant environ trois heures, mais a été depuis rouverte au public. Plus tôt dans la nuit, BBC Newsnight a affirmé que le véhicule utilisé dans l’attaque perpétrée à Londres était une Hyundai i40 grise, qui aurait été louée dans la rue où la police est intervenue.

>> A lire aussi : Le policier assassiné s'appelait Keith Palmer

L’information n’a pas pour l’instant pas été confirmée. « Une opération de police est en cours, nous ne pouvons pas donner plus de détails à ce stade pour le bien de l’opération » a expliqué la police de West Midlands.

Mots-clés :