Des enquêteurs près du véhicule qui a foncé dans les grilles du Parlement de Westminster - Ben Cawthra/Shutterstoc/SIPA

Clémence Apetogbor Twitter

L'ESSENTIEL

L’attaque a fait au 5 morts, dont le policier et le suspect, et 40 blessés

Trois lycéens français font partie des blessés, leurs jours ne sont pas en danger

La police privilégie la piste « du terrorisme islamiste » mais n'a pas révélé l'identité du suspect

18h24: Les élèves français devraient être rapatriés dans la journée

Toujours selon la ministre, «les autres élèves de l’établissement sont sains et saufs mais choqués. Une cellule médico-psychologique est déployée pour les accompagner. Plusieurs représentants de l’académie sont auprès d’eux. Ces élèves devraient être rapatriés dans la journée.»

08h21: Les familles des enfants français blessés sont à Londres depuis hier soir

Dans un communiqué, Najat Vallaud-Balkacem, ministre de l’Education nationale, a dit son émotion: «La ministre a une pensée toute particulière pour les familles des trois élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau blessés, heureusement sans que leur pronostic vital ne soit engagé. Ces familles ont été informées, accompagnées et prises en charge vers Londres, où elles ont rejoint leur enfant dès ce mercredi soir.

La ministre a demandé au recteur de Rennes, présent à Londres, de se rendre immédiatement auprès des élèves blessés. Le recteur a pu les rencontrer, accueillir les parents et leur apporter le soutien complet et la solidarité de l’institution scolaire.

08h18 : L’acte n’a pas été revendiqué

L’acte n’avait apparemment toujours pas été revendiqué jeudi matin. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis les attentats suicides du 7 juillet 2005, revendiqués par des sympathisants d’Al-Qaïda, qui avaient fait 56 morts dans les transports en commun londoniens.

08h13 : La station de métro de Tower Hill rend hommage aux victimes

«La fleur qui fleurit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toute», peut on lire à l'entrée de la station de métro de Tower Hill. Un message accompagné des mot-clefs #Londonisopen (Londres est ouvert) #Westminster #Wearenotafraid (nous n'avons pas peur)

08h08 : Le drapeau qui flotte au-dessus de Westminster en berne ce jeudi

The flag above #Westminster is at half mast this morning pic.twitter.com/KvEiBfQUgM — Simon Cullen (@Simon_Cullen) March 23, 2017

07h48 : Raid de la police à Birmingham après l'attentat de Londres

Comme nous l'indiquions un peu plus tôt ce jeudi (post de 06h20), la police britannique a mené dans la nuit un raid à un domicile à Birmingham, dans le nord du pays.

D'après l'Agence Press Association et la télévision en continu Sky, l'opération était liée à l'auteur présumé de l'attaque. La police a refusé de confirmer que l'opération était liée à l'attentat.

Arrests made in police raid in Birmingham which is linked to #Westminster terror attack, Sky sources say @skymarkwhite pic.twitter.com/Sxh5odAkTA — Sky News (@SkyNews) March 23, 2017

Selon Sky, plusieurs personnes ont été arrêtées lors de cette opération.

07h38 : Channel 4 s’excuse après avoir donné le nom d’un suspect toujours en prison

Alors que le profil de l’auteur de l’attaque semblait se dessiner, la chaîne de télévision Channel 4 a désigné, un peu rapidement, le prêcheur britannique radical Abou Izzadeen, de son vrai nom Trevor Brooks, comme étant le principal suspect.

Problème, l’homme est toujours en prison, comme l’a confirmé son avocat à une productrice d’ABC.

Trevor Brooks aka Abu Izzadeen's solicitor confirms to me that he is still in jail and cld not have been the attacker today at #Westminster — Rym Momtaz ريم ممتاز (@RymMomtaz) March 22, 2017

Channel s’est donc excusé, expliquant avoir donné à tort le nom de prêcheur britannique radical.

Statement from Channel 4 News: pic.twitter.com/MMo1sFu3Mh — Channel 4 News (@Channel4News) March 22, 2017

06h20 : La police aurait fait une descente dans une propriété de Birmingham

BBC Newsnight a rapporté plus tôt dans la nuit que la voiture utilisée dans l’attaque aurait été louée à une adresse de Birmingham. Cette information n’a pas été confirmée. Cependant, des policiers armés ont fait une descente dans une propriété de la ville. Le quartier Hagley road a été fermé pendant trois heures cette nuit.

Dozens of armed police swoop on address in Birmingham ‘where car used in London terror attacks was rented from’ https://t.co/HxNegwAXTQ pic.twitter.com/EcyfGlBNiv — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 23, 2017

Hagley Road has REOPENED following a police operation involving armed and response officers near the Ivy Bush. pic.twitter.com/OYVuNn14o1 — Birmingham Updates (@BhamUpdates) March 23, 2017

05h50 : Le quartier de Westminster toujours fermé au public

Quatorze heures après l’attaque, la zone de Westminster où se trouve le parlement britannique, son square, les avenues Northumberland, Millbank, Constitution Hill et le Mall sont toujours interdits d’accès.

#Westminster - All approaches to Parliament Sq remain closed. Northumberland Ave, Millbank and the Mall also remain closed. Use other routes — TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) March 23, 2017

Update - #Westminster: Constitution Hill is also closed from Hyde Park Corner. — TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) March 23, 2017

La piste du « terrorisme islamiste » était privilégiée au lendemain d’une attaque ayant fait cinq morts devant le Parlement britannique à Londres, survenue un an jour pour jour après les meurtriers attentats de Bruxelles.

Une quarantaine de personnes ont également été blessées lorsqu’un homme barbu vêtu de noir a lancé mercredi en début d’après-midi sa voiture contre la foule sur le pont de Westminster, face à Big Ben, avant de poignarder à mort un policier en essayant de pénétrer dans le Parlement.

L’assaillant, qui a agi seul selon les enquêteurs, et dont l’acte n’a pas été revendiqué pour le moment, a ensuite été « abattu par un autre policier », selon le commandant de l’antiterrorisme Mark Rowley.

