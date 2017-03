N. Se. avec AFP

A 7h58 précisément, heure à laquelle la première bombe avait explosé le 22 mars 2016 à Bruxelles, la Belgique s’est figée mercredi.

Le roi des Belges Philippe et la reine Mathilde, des victimes et des représentants des services de secours ont observé depuis l’aéroport une minute de silence, exactement un an après les deux explosions qui avaient ravagé le hall des départs, faisant 16 morts.

« Osons la tendresse », a lancé le roi de Belges, donnant le ton de cette sombre journée anniversaire. Les commémorations se sont poursuivies à la station de métro Maelbeek, où avait eu lieu, une heure plus tard, la seconde attaque suicide qui avait également fait 16 morts. « Se relever, même si parfois on n’arrive pas à se raccrocher à la vie, qui file à toute vitesse. Avancer, malgré les images d’horreur qui tournent en boucle dans la tête. Aller vers l’humanité, car l’humain était au rendez-vous ce jour-là », a témoigné une rescapée, Christelle.

L'horreur arrivait au même moment, de l’autre côté de La Manche, cinq personnes ont été tuées dans un attentat à Londres, environ 40 autres blessées. Un homme a lancé sa voiture contre la foule sur un pont menant au Parlement et poignardé à mort un policier avant d’être abattu par la police. Un acte qui est venu un peu plus noircir cette journée de commémorations.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker s’est dit « bouleversé ». « Le fait que le jour même (de l’anniversaire des attentats de Bruxelles) quelque chose de similaire se produise à Londres (…) me place vraiment dans la situation de celui qui n’a pas assez de mots (…) pour dire ce que je ressens profondément », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre belge, Charles Michel, a lui présenté ses condoléances aux Britanniques sur Twitter.

Our condolences are with those who mourn and all who are affected in #London. Belgium stands with U.K. in fight against terror @theresa_may