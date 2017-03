La Maison Blanche ne brûle pas encore, mais il commence à y avoir beaucoup de fumée. Selon CNN, le FBI « dispose d’informations indiquant que des associés de Donald Trump ont communiqué avec des agents russes présumés et auraient possiblement coordonné la divulgation d’informations préjudiciables à la campagne d’Hillary Clinton. »

La chaîne américaine prend d’extrêmes précautions car à ce stade, les informations ne sont pas concluantes à 100 % et l’enquête se poursuit, indique CNN. Mais il s’agit de la première fois qu’une fuite parle directement d’une possible coordination, qui semble se concentrer sur la publication des emails piratés du directeur de campagne d’Hillary Clinton, John Podesta. Mardi, le directeur du FBI, James Comey, a officialisé qu’une enquête était en cours pour déterminer si une « coordination » avec eu lieu. Pressé par des élus démocrates, il a cependant refusé d’en dire davantage.

Selon les médias américains, l’enquête se concentre sur quatre proches de Donald Trump :

Alors que l’enquête se poursuit, Donald Trump tente de prendre ses distances avec ces quatre hommes. Le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, est même allé jusqu’à jurer mardi que Paul Manafort avait eu « un rôle très limité pendant une brève période », alors qu’il a dirigé la campagne de Donald Trump pendant plus de cinq mois en pleine primaire républicaine.

Mercredi soir, la Maison Blanche n’avait pas réagi aux révélations de CNN. Mais le sénateur républicain John McCain a réclamé la création d’une commission d’enquête indépendante, estimant que celle du Congrès, dominée par les républicains, avait « perdu toute crédibilité ». La sénatrice démocrate Elizabeth Warren, elle, leur a lancé un avertissement sur Twitter : « La vérité va finir par sortir, républicains. Rangez-vous du bon côté de l’histoire avant qu’il ne soit trop tard. » Tic, tac.

