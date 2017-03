Monde

TERRORISME L’identité de l’officier de police de 48 ans a été dévoilée dans la nuit de mercredi à jeudi…

Keith Palmer, 48 ans, officier de police assassiné lors de l'attaque terroriste de Westminster le 22 mars 2017. - POLICE

Noémie Seguin

Un visage et un nom pour l'une des victimes de l'attentat qui a frappé Londres mercredi. « L’une des personnes décédées aujourd’hui était l’officier de police Keith Palmer, un membre des forces du commandement parlementaire et diplomatique », a déclaré Mark Rowley, le chef de la section antiterroriste de Scotland Yard.

>> A lire aussi : Attaque terroriste à Londres: Policiers, lycéens, touristes... Qui sont les victimes?

Keith Palmer, âgé de 48 ans, était marié et père de famille. Le policier, qui avait quinze ans de service, n’était pas armé lorsque l’assaillant s’est jeté sur lui pour le poignarder à mort devant les grilles du Parlement. « Il était parti travailler ce matin en espérant retrouver sa maison après la fin de son service, et il avait tous les droits d’espérer que cela arrive », a ajouté, ému, Mark Rowley.

Heroic MP Tobias Ellwood (here giving CPR to the injured police officer) lost his own brother Jon in the Bali bombings in 2002 pic.twitter.com/kA9hxN8OGL — Rupert Myers (@RupertMyers) March 22, 2017

Alors que la confusion la plus totale régnait à Londres après l’attaque, des images ont montré le député conservateur Tobias Ellwood, qui a perdu son frère dans un attentat à Bali en 2002, pratiquer en vain un massage cardiaque sur le policier.

Peu après l’annonce du décès de Keith Palmer, les messages de soutien ont été nombreux sur les réseaux sociaux. James Cleverly, membre du parti conservateur au Parlement, avait servi au régiment royal d’artillerie aux côtés de la victime, avant que celui-ci ne devienne policier.

I've known Keith for 25 years. We served together in the Royal Artillery before he became a copper. A lovely man, a friend. I'm heartbroken. https://t.co/LgF4rQ7Vmg — James Cleverly MP (@JamesCleverly) March 22, 2017

As I go to sleep tonight it is with profound thanks to PC Keith Palmer & all our security officers.

And profound sorrow for all the victims pic.twitter.com/OwgeQYrRNT — Barry Gardiner (@BarryGardiner) March 23, 2017

Our thoughts are with the family of PC Keith Palmer @metpoliceuk a husband, a father and a colleague. pic.twitter.com/oFiJea4dcu — Terrorism Police UK (@TerrorismPolice) March 22, 2017

La première ministre britannique, Theresa May, avait salué plus tôt dans la soirée « l’exceptionnel courage » des forces de police et de sécurité. L’attaque terroriste de Westminter a fait cinq morts, – trois membres du public, l’officier de police et le responsable de l’attaque -, ainsi qu’une quarantaine de blessés.

The Prime Minister praised the "exceptional bravery" of police and security services during the attack in #Westminster pic.twitter.com/zulEFt7FE0 — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

Mots-clés :