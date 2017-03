C.P.

Un bilan qui s’est alourdit au fil de la soirée et qui pourrait encore s’aggraver. Ce jeudi matinau lendemain de l’attaque survenue mercredi après-midi sur le pont de Westminster et devant le Parlement britannique, les autorités font état de 4 morts et de 29 bléssés, dont sept dans un état grave.

>> A lire aussi : EN DIRECT. Suivez le déroulement des événement à Londres

Dans la nuit, Scotland Yard a identifié le policier tué. Il s'agit de Keith Palmer, un officier de 48 ans, marié et père de famille. L'officier, qui avait quinze ans de service, n’était pas armé lorsque l’assaillant s’est jeté sur lui pour le poignarder à mort devant les grilles du Parlement.

I've known Keith for 25 years. We served together in the Royal Artillery before he became a copper. A lovely man, a friend. I'm heartbroken. https://t.co/LgF4rQ7Vmg