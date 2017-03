Monde

TERRORISME Ce mercredi soir aucune identité n’a été divulguée mais le profil des 20 personnes blessées et des quatre personnes tuées commence à se préciser…

Attentat à Londres le 22/03/2017. - James Gourley/Shutterst/SIPA

C.P.

Un bilan qui s’est alourdit au fil de la soirée et qui pourrait encore s’aggraver. Ce mercredi soir, quelques heures après l’attaque survenue dans l’après-midi sur le pont de Westminster et devant le Parlement britannique, les autorités faisaient état d’au moins 20 blessés et de quatre tués.

Etudiants, touristes…

Le profil des 20 personnes blessées commence à se préciser. Parmi eux figurent trois lycéens français de Concarneau, en voyage scolaire. Ce mercredi soir, Bernard Musset, sous-préfet de Châteaulin (Finistère) a indiqué que leur pronostic vital n’était pas engagé. Le quotidien britannique The Guardian révèle aussi que trois policiers qui rentraient d’une cérémonie font partie des blessés. Quatre étudiants britanniques de la Edge Hill University (Lancashire) ont aussi été légèrement blessés. Un homme et une femme de nationalité roumaine figurent aussi parmi les victimes, selon Bucarest, ainsi que cinq touristes sud-coréens, d’après l’agence Yonhap.

Selon le quotidien britannique, tous ont été blessés par le véhicule 4x4 Hyundai qui a foncé sur eux sur le pont de Westminister. Une femme, qui a sauté dans la Tamise pour échapper au véhicule, a été repêchée grièvement blessée. Un médecin a qualifié les blessures de « mineures » à « catastrophiques ».

Au moins deux tués sur le pont de Westminster

Parmi les quatre personnes tuées figure un policier qui gardait l’entrée du Parlement : selon la BBC, ce policier poignardé par l’assaillant devant Westminster, est décédé sur place. L’assaillant, qui aurait agi seul selon les premiers éléments de l’enquête, a ensuite été « abattu par un autre policier », a confirmé Mark Rowley, le commandant de l’unité anti-terrorisme dans une déclaration à Scotland Yard.

Deux autres personnes ont été tués sur le pont de Westminister. Une d’elle est une femme qui a été écrasée par un bus, selon The Guardian qui précisé qu’à 21h, aucune identité n’avait été révélée.

