Theresa May se trouvait à l’intérieur du Parlement quand une voiture folle a été signalée à la police sur le pont de Westminster, à 14h40. Aussitôt, des membres des forces spéciales britanniques sont entrés dans la Chambre des communes pour exfiltrer la Première ministre.

L’équipe du Special Air Service a escorté Theresa May jusqu’à une Jaguar blindée, qui a quitté les lieux à toute allure à 14h45, comme le montre une vidéo publiée par le Daily Mail. Selon The Independent, la chef du gouvernement britannique s’est trouvée à une quarantaine de mètres du lieu où le suspect a été neutralisé.

Un peu plus tard, Scotland Yard a indiqué que Theresa May était « en sécurité ». Elle a ensuite participé à une réunion d’urgence du comité « COBRA » et s’est entretenue au téléphone avec Donald Trump. Dans la soirée, elle a dénoncé « une attaque terroriste dépravée » et appelé, comme le maire de Londres, le pays à « l’unité ».

