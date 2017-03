Monde

Il l’a secouru du mieux qu’il a pu. Tobias Ellwood, un membre du Parlement britannique ciblé par une attaque terroriste ce mercredi après-midi, a porté secours au policier poignardé aux abords de la Chambre des Communes, dans le quartier de Westminster, en plein cœur de Londres.

Bouche-à-bouche et compression des blessures

Le député de la circonscription de Bournemouth East (Dorset) a tout fait pour sauver la vie du policier gravement blessé à l’arme blanche. Il a ainsi pratiqué sur lui le bouche-à-bouche et comprimé ses plaies afin d’éviter que le policier ne succombe d’une importante hémorragie. Ce dernier est malheureusement décédé quelques heures plus tard.

Le député, qui a servi cinq ans durant dans les rangs de l’armée royale britannique, est resté aux côtés de l’officier blessé jusqu’à ce qu’il soit pris en charge par les équipes de secours et évacué par hélicoptère pour être transporté à l’hôpital.

Ce n’est malheureusement pas la première fois que Tobias Ellwood est personnellement confronté à des attaques terroristes. En 2002, son frère, Jonathan Ellwood, avait trouvé la mort dans les attentats de Bali, les attentats les plus meurtriers de l’histoire de l’Indonésie. La double attaque à la bombe avait touché la ville de Kuta sur l’île indonésienne de Bali, et avait coûté la vie à 202 personnes et fait 209 blessés, principalement des touristes étrangers.

