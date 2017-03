Monde

Des policiers bloquent le passage devant le Parlement britannique mercredi 22 mars 2017. - AFP

Rédaction 20 Minutes

L'ESSENTIEL

Plusieurs fortes détonations ont été entendues près du Parlement britannique ce mercredi après-midi

Le quartier est totalement bouclé et la séance parlementaire suspendue

Un photographe de Reuters a vu une dizaine de bléssés

17h21: Selon plusieurs médias locaux, les démineurs sont sur place

La BBC et Sky News indiquent que l'équipe de déminage a été appelée.

17h16: Les policiers fouillent pièce par pièce le Parlement

Les policiers, lourdement armés fouillent étage par étage le Parlement.

Heavily-armed police now checking every room in Parliament. — Andrew Neil (@afneil) March 22, 2017

17h11: Selon Sky News, une des blessées serait décédée

Sur son site, Sky News annonce qu'une des blessées serait décédée. Un médecin de l'hôpital Saint Thomas aurait expliqué à la chaîne de télévision que d'autres personnes auraient des «blessures catastrophiques». Une information qui vient d'être confirmée par la BBC.

One woman has died and a number of others have been hurt - some with "catastrophic" injuries - in #Westminster terror incident pic.twitter.com/ST1eiBM9Iw — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

17h09: La station de métro Westminster fermée au public

La station de métro de Westminster a été fermée, a annoncé un porte-parole de la régie Transport for London. Les bus sont également déviés pour permettre à la police de mener son enquête, précise le Télégraphe.

A Transport for London spokeswoman said Westminster Tube station has been closed "on the request of the police" and buses are being diverted pic.twitter.com/h6jhFQy5Nq — The Telegraph (@Telegraph) March 22, 2017

17h08: Scotland Yard a déjoué 13 tentatives d'attentat terroriste depuis juin 2013

Scotland Yard a annoncé début mars que les services de sécurité britanniques avaient «déjoué treize tentatives d'attentat terroriste depuis juin 2013» au Royaume-Uni.

Le niveau d'alerte terroriste au Royaume-Uni est fixé depuis août 2014 à «grave», le quatrième sur une échelle de 5. A la suite des attentats de novembre 2015 en France, la police avait annoncé le déploiement de 600 policiers armés supplémentaires à Londres, portant leur nombre à 2.800.

17h05: Un témoin raconte à l'agence Press Association l'attaque

«Nous étions en train de prendre des photos de Big Ben lorsque tout le monde s'est mis à courir et que nous avons vu un homme d'une quarantaine d'année portant un couteau d'environ vingt centimètres. Ensuite on a entendu trois coups de feu. Nous avons traversé la rue et avons vu l'homme en sang par terre», a raconté Jayne Wilkinson à l'agence britannique Press Association.

17h03: Le parlement écossais a également suspendu sa séance

Le Parlement écossais a aussi interrompu sa session par respect pour les événements à Londres. Un responsable de la sécurité a précisé que la police écossaise passait en revue la sécurité à Holyrood, le quartier d'Edimbourg où se trouve le Parlement écossais.

Holyrood suspended out of respect for our sister Parliament and all that's going on in Westminster. Thoughts with all down the road — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) March 22, 2017

17h01: Une photo montre l'intérieur de Westminster évacué

Le député conversateur George Freeman salue le courage des policiers qui organisent l'évacuation des députés après l'attaque du parlement.

16h56: Les secours sont arrivés en six minutes sur place

Le service des secours londoniens a été prévenu à 14h40 et sont arrivés en six minutes sur place selon un communiqué.

16h52: Trump tenu informé

Le président des Etats-Unis Donald Trump a indiqué mercredi avoir été tenu informé d'un incident devant le parlement de Westminster à Londres, où policier a été poignardé et un assaillant présumé abattu.

Nous étions «à l'instant informés des derniers développements à Londres», a déclaré Donald Trump aux journalistes au début d'une réunion à la Maison Blanche.

16h51: Matthias Fekl a adressé un «message d'amitié et de solidarité»

Le nouveau ministre de l'Intérieur a adressé mercredi "un message d'amitié et de pleine solidarité au peuple britannique" qui est "aujourd'hui dans l'épreuve", après les tirs au Parlement à Londres.

"Un haut lieu de la démocratie a été attaqué. Nous sommes pleinement solidaires de la Grande-Bretagne, la France est évidemment prête à apporter son concours tant que de besoin", a ajouté Matthias Fekl en déplacement en Seine-et-Marne.

16h48 : Un véhicule suspect a été identifié à proximité du Parlement

La zone a été avacuée, annonce la BBC.

LIVE: Suspect vehicle reported outside UK parliament, area evacuated: BBC citing police https://t.co/zVSY8zDh8x pic.twitter.com/WalLjLqWQP — Reuters Top News (@Reuters) March 22, 2017

16h42 : Les deux incidents auraient été commis par le même homme

L’attaque à la voiture-bélier sur le pont de Westinster et l’attaque au couteau seraient liées, et auraient été commises par le même assaillant. Un homme « entre deux âges », d’après ce journaliste local.

BREAKING: Middle aged man drove 4x4 across Westminster Bridge, ploughing into 8-10 people, drove into railings, stabbed Pc & was then shot — Keith Harrison (@kharrison_star) March 22, 2017

16h35 : La police britannique évoque une attaque terroriste

Plus précisément, la police britannique explique dans un tweet qu'elle considère cet événement comme une attaque terroriste jusqu'à preuve du contraire.

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 22, 2017

16h31 : «8 à 10 blessés» sur le pont de Westminster d'après des témoins.

Sur le pont de Westminster, la voiture a foncé sur des promeneurs. Il y aurait 8 à 10 blessés d'après des témoins. La police a dégagé la foule sur le pont, indiquant que le lieu «n'était pas sûr».

La voiture qui a foncé sur les piétons sur le pont de Westminster aurait fait plusieurs blessés, huit à dix selon des témoins. — Florentin Collomp (@fcollomp) March 22, 2017

16h30 : Un employé du Parlement a assisté à la scène depuis son bureau

J’ai clairement entendu des coups de feu. J’ai vu tomber quelqu’un habillé de noir. Je pense que c’était un policier", a déclaré un employé du Parlement. La personne, qui n’a pas voulu donner son identité, a dit avoir vu la scène depuis son bureau.

16h28 : La Première ministre Theresa May « va bien », annonce 10 Downing Street

Le Premier ministre a été placée dans un véhicule à quelques pas du Parlement. Elle a été conduite par au moins 8 policiers armés en civil, certains avaient leurs armes à la main.

16h23 : Un hélicoptère vient de se poser dans les jardins du Parlement

Les secours sont en train d'intervenir, d'après ce journaliste britannique.

Helicopter landing on Parliament Square with emergency services. pic.twitter.com/g3LqOwp6bR — Jim Waterson (@jimwaterson) March 22, 2017

Les secours tentent de soigner les blessés dans le New Palace Yard, au nord-ouest du palais de Westminster.

Injured being treated in New Palace Yard after shooting incident pic.twitter.com/svRO3quBRS — Libby Wiener (@LibbyWienerITV) March 22, 2017

16h20 : Un membre du Parlement raconte la scène sur Twitter

Il était à l'intérieur du parlement britannique quand il a entendu 4 coups de feu. La police est intervenue rapidement et a demandé aux membres du parlement de se mettre à terre.

Police response instant. Heard commotion, looked round. Police weapons drawn, 4 shots, police ordered us to hit ground & get back, get back. — Grant Shapps (@grantshapps) March 22, 2017

16h16 : Un député annonce la suspension de la session parlementaire en cours à Londres

Deputy speaker announces UK Houses of Parliament suspended after incident on Westminster Bridge https://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/0SpfNcjAIv — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 22, 2017

16h10 : Un 4x4 a fauché 5 personnes sur le pont de Westminster

Le pont de Westminster se situe juste à côté du Parlement britannique.

16h09 : Un policier poignardé et un assaillant abattu par la police

16h03 L'assaillant présumé aurait été abattu, selon le président de la Chambre des communes

Reuters rapporte que le suspect aurait été abattu par policiers armés,selon une déclaration du président de la Chambre des communes.

MORE: Alleged assailant was shot at UK parliament by armed police - leader of the House of Commons https://t.co/WBgUI2Kd7Q — Reuters Top News (@Reuters) March 22, 2017

16h : La police de Londres sur place qualifie la situation «d'échange de tirs»

We were called at approx 2:40pm to reports of an incident at #Westminster Bridge. Being treated as a firearms incident - police on scene — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 22, 2017

15h58 : Il y aurait au moins dix blessés

Selon un photographe de Reuters sur place, il y aurait au moins une dizaine de blessés sur le pont de Westminster, près du Parlement, dont la session a été suspendue.

LATEST: At least a dozen injured people on Westminster Bridge near UK parliament: Reuters photographer — Reuters Top News (@Reuters) March 22, 2017

15h55 Des coups de feu entendus devant le Parlement à Londres, rapporte la BBC

