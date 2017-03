Monde

GUERRE Plus de 17 millions de personnes sont menacées par une grave insécurité alimentaire selon l'ONU...

Dans le village de Yakla, des résidents retrouvent leur maison totalement ravagée par les frappes au Yémen, le 3 février 2017. - AP/

Aurélie Bazzara

Dimanche 26 mars, cela fera deux ans que le Yémen est le théâtre d’une guerre entre des rebelles yéménites chiites et une coalition de pays arabes menée par l’Arabie saoudite. Plus de la moitié de la population, soit 17 millions de Yéménites, est aujourd’hui en état de « crise alimentaire » ou d’« urgence humanitaire » selon l’ONU. Le coordinateur des secours d’urgence à l’ONU, Stephen O’Brien évoque « la plus large crise humanitaire au monde ».

Avant la guerre, le Yémen importait plus de 90 % de sa nourriture. Mais le conflit a totalement paralysé le circuit d’importation. À court de vivres, le Yémen entier risque la famine. Pour venir en aide à la population, l’ONU a réclamé 2,1 milliards de dollars.

