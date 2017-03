Monde

MONDE Une réunion a été annoncée pour le 25 mai, alors que le secrétaire d'Etat américain va rater le premier rendez-vous européen...

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, à Varsovie, le 9 juillet 2016 - WOJTEK RADWANSKI AFP PHOTO

Entre l’Otan et les Etats-Unis de Donald Trump, it’s complicated. Alors qu’il souffle le chaud et le froid depuis 18 mois, le président américain va rencontrer le secrétaire général de l’Alliance atlantique Otan Jens Stoltenberg, le 12 avril à Bruxelles. Il s’agira du premier face-à-face entre les deux dirigeants, qui « discuteront de l’importance d’une Otan forte qui fournit une défense collective et projette de la stabilité au-delà des frontières de l’Alliance», a précisé un porte-parole de l’organisation.

Donald Trump devrait en profiter pour demander que tous les pays participent davantage au financement. Les leaders discuteront également des préparations d’un sommet entre les chefs d’Etat et de gouvernement des 28 pays membres de l’Otan dont la date a été formellement fixée au 25 mai à Bruxelles. Stoltenberg a souligné à l’issue d’une rencontre avec le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis, mardi au Pentagone, que l’Otan servait aussi les intérêts américains et pas seulement européens.

2 hours of excellent talks with Sec.Mattis. Serious business but a very warm welcome. Always glad to be with such a strong friend of NATO. pic.twitter.com/gnnGz99UHh — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 21, 2017

Préférence à une rencontre avec le président chinois ?

Mardi, un responsable américain avait annoncé que le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson ne viendrait pas à la prochaine réunion ministérielle de l’Otan à Bruxelles en avril, ce qui aurait été une première, et qu’il se rendrait en Russie le mois prochain. L’annonce avait alimenté des craintes sur l’implication des Etats-Unis envers leurs alliés européens.

Le département d’Etat dépêchera à la place de Tillerson son numéro 3, le sous-secrétaire d’Etat et directeur politique Thomas Shannon – un diplomate de carrière qui servait déjà John Kerry –, à cette réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l’Otan les 5 et 6 avril à Bruxelles. L’absence de Rex Tillerson pourrait s’expliquer par la visite possible, mais pas encore confirmée, du président chinois Xi Jinping dans la résidence privée de Donald Trump en Floride, début avril.

